«Жить не на что!» — певец Осин продает квартиру за 30 миллионов рублей

Евгений Осин оказался на грани нищеты. Чтобы добыть деньги на еду, певец вынужден продать квартиру в Москве . Апартаменты певца площадью более 100 квадратных метров в районе станции метро «Полежаевская» оцениваются в 30 миллионов рублей.

— Жить уже не на что! А все из-за злосчастных переломов… Решил продать квартиру, она у меня большая. Планирую купить что-нибудь поменьше, а на разницу получится существовать какое-то время, — рассказал он Starhit.ru

Месяц назад Осина выписали из больницы, где он лежал со сломанной рукой. С тех пор он не может работать. Исполнитель живет один, а друзья и родные навещают его очень редко.

Ранее Пятый канал сообщал, что певец Осин, лежа в больнице, пожаловался на грязные памперсы.