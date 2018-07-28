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«Жить не на что!» — певец Осин продает квартиру за 30 миллионов рублей
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«Жить не на что!» — певец Осин продает квартиру за 30 миллионов рублей 

Пятый канал 54 минуты назад
Фото: Пятый канал
Евгений Осин оказался на грани нищеты. Чтобы добыть деньги на еду, певец вынужден продать квартиру в Москве. Апартаменты певца площадью более 100 квадратных метров в районе станции метро «Полежаевская» оцениваются в 30 миллионов рублей.
— Жить уже не на что! А все из-за злосчастных переломов… Решил продать квартиру, она у меня большая. Планирую купить что-нибудь поменьше, а на разницу получится существовать какое-то время, — рассказал он Starhit.ru.
Месяц назад Осина выписали из больницы, где он лежал со сломанной рукой. С тех пор он не может работать. Исполнитель живет один, а друзья и родные навещают его очень редко.
Ранее Пятый канал сообщал, что певец Осин, лежа в больнице, пожаловался на грязные памперсы.
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