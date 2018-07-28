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Приморские пожарные спасли от огня четверых человек
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Приморские пожарные спасли от огня четверых человек 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Находке на улице Нахимовская загорелась квартира, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По прибытии пожарные увидели, что горящая квартира находится на пятом этаже. В ходе проведенной разведки они установили, что в помещении горят вещи и мебель. Из-за сильного задымления было задействовано звено газодымозащитной службы. Огнеборцы вывели на свежий воздух из отрезанных дымом квартир четверых человек — двух женщин и двух мужчин, еще шесть человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.
Пожар был локализован и полностью ликвидирован в течение полутора часов.
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