Приморские пожарные спасли от огня четверых человек

По прибытии пожарные увидели, что горящая квартира находится на пятом этаже. В ходе проведенной разведки они установили, что в помещении горят вещи и мебель. Из-за сильного задымления было задействовано звено газодымозащитной службы. Огнеборцы вывели на свежий воздух из отрезанных дымом квартир четверых человек — двух женщин и двух мужчин, еще шесть человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

Пожар был локализован и полностью ликвидирован в течение полутора часов.