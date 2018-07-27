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Вблизи деревни Столбово в новой Москве построят 8 объектов образования
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Вблизи деревни Столбово в новой Москве построят 8 объектов образования 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В жилой застройке вблизи деревни Столбово в новой Москве построят четырех детских сада, две школы и два образовательных комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании в пятницу согласилась с продлением срока реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение Сосенское, вблизи деревни Столбово (НАО) для строительства дополнительных образовательных объектов.
«Согласно одобренным на заседании изменениям, по указанному адресу запланировано дополнительное строительство четырех дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 1010 мест суммарной площадью 14,4 тысячи квадратных метров, двух школ на 2625 мест суммарной площадью 36,2 тысячи квадратных метров, двух образовательных комплексов в составе общеобразовательной организации на 1,1 тысячи мест и двух ДОУ на 350 мест суммарной площадью 21,5 тысяча квадратных метров», — отмечается в сообщении.
Обязательства по строительству данных объектов взяла на себя компания АО «А101 Девелопмент». По окончании строительства они будут переданы на баланс города.
«Таким образом реализация инвестпроекта продлена до 31 декабря 2021 года», — сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.
Ранее в рамках инвестпроекта на рассматриваемой территории были построены 14 жилых домов, три детских сада на 730 мест, школа на 1775 учащихся, а также реконструирована школа в поселении Воскресенское.
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