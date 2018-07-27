Пляж, пруд и участки с лесом: на озере Увильды построят дачный посёлок

Рядом с озером Увильды в Челябинской области построят крупный дачный посёлок. Жилой комплекс получил название «Каникулы» — люди в нём смогут жить как круглый год, так и просто летом приезжать на дачу. Подробности 74.ru рассказал директор проекта «Лесной остров» Борис Валеев.

Дачный посёлок появится недалеко от озера Увильды

Посёлок планируется развивать в четыре этапа. Строительство первой очереди домов уже началось. Сейчас к комплексу появилась первая асфальтированная дорога, на территории устанавливают ограждение, шлагбаумы и уличное освещение, начала работать охрана, ведётся благоустройство — рабочие оформляют газоны, тротуары, детскую площадку.

Второй и третий этап стройки намечен на 2020–2021 годы. Первые девять участков уже купили. В каждой очереди предусмотрено появление дороги, тротуары, освещение, детская площадка, площадки сбора мусора и другое.

Дома начнут строить в окружении густого леса

— Четвёртый этап — это развитие инфраструктуры, он реализуется параллельно строительству жилых кварталов, — рассказал Борис Валеев. — Есть концепция, как должно выглядеть центральное ядро посёлка. Сейчас ведётся проектирование ключевого элемента — искусственного пруда. Есть схема расположения будущих объектов вокруг него: спортивные площадки, большая детская площадка, пляж. Создаются эскизные проекты этих объектов. А вот коммерческие площадки — ресторан, детский клуб, магазины, бар, банный комплекс и другие — появятся года через три-четыре после создания посёлка, после того, как будет понятен спрос на них. Но в плане посёлка участки под них запроектированы.

Район Увильдов, в центре которого и начали стройку дачного посёлка, — курортная зона. Рядом уже есть магазины, ресторан, стрелковый клуб, яхт-клуб, один из лучших санаториев Урала, озёрные пляжи.

Посёлок будет строиться поэтапно — в четыре очереди

Территория будущих дач входит в состав Кузнецкого сельского поселения и относится к землям населённых пунктов. Специалисты уже разработали и утвердили проект планировки дачного поселка «Каникулы», выполнили межевание территории, получили свидетельства о праве собственности на каждый из участков.

Дома жители смогут использовать как круглогодично, так и только летом

У всех домов планируется один архитектурный стиль

В центре посёлка застройщик запланировал разбить пруд

— Мы дополнительно сформировали требования к фасадному ограждению и единому архитектурному стилю домов, — отметил застройщик. — Все эти требования мы сами отслеживаем, в случае продажи готового дома или строительства по договору подряда. В случае, если участок купили для самостоятельно застройки, собственник сам определяет, из чего и как строить, но требования проекта планировки и правил застройки он всё равно будет обязан соблюдать. По красивым улицам приятно гулять. Одна из «фишек» посёлка в том, что все участки продаются с лесом, есть участки с хвойными деревьями.

Сейчас к будущему посёлку уже заасфальтировали большую часть дороги

Концепция посёлка отражена в его названии — «Каникулы». Дома в нём можно будет использовать как для постоянного проживания, так и только для летнего отдыха.

— На мысль о создании именно дачного посёлка нас навело наблюдение за потенциальными клиентами «Лесного острова», — добавил Борис Валеев. — Есть категория жителей, которые по разным причинам не готовы жить за городом постоянно, но, как многим, им важно проводить выходные на природе. Личный опыт показал, что если отдохнуть на Урале с высоким уровнем комфорта — это недёшево. И часто сопоставимо с поездкой, например, в Турцию на тот же период. Снимать частный дом тоже накладно. Либо это будет всё та же потеря в комфорте. Рынок дачных домов и квартир тоже далёк от совершенства. Есть буквально несколько проектов, которые выполнены на высоком уровне. Там действительно здорово, есть чему поучиться. Всё остальное это либо «проекты на бумаге», либо сады с грунтовыми узкими дорогами, разномастными заборами, с огромным числом нерешённых бытовых вопросов.

В строящемся посёлке продумали и тот момент, что некоторые дачи собственники не будут использовать весь год. Там будет работать управляющая компания и служба сервиса, которая будет заниматься уборкой и мелкими ремонтами, сдачей домов в аренду, содержанием пруда и пляжа.

Работы по строительству запланированы до 2021 года

— Сервис по содержанию домов в отсутствие хозяев — это то, что однозначно будет внедряться, — уточнил собеседник 74.ru. — Уборка, охрана, сдача в аренду по желанию хозяина. Это поможет снять ненужную головную боль в периоды между посещениями дачи и позволит получать дополнительный доход с аренды. Сейчас дольше срок принятия решения у покупателей. И это нормально для ранней стадии проекта. Покупать в чистом поле мне тоже было бы страшно. Уже не работают только красивые картинки без реализации. Нужно сначала построить, а потом будут покупать.

Риелторы уверены, что на такие дома в частном посёлке найдётся своя категория покупателей. При этом людей часто привлекает новизна форматов жилья: дачный посёлок в курортной зоне — один из них.

— Нельзя сказать, что сейчас есть явная тенденция, когда челябинцы хотят переехать за город, — уверен челябинский эксперт в сфере недвижимости Денис Стукалов. — Надо понимать, что загородное жильё бывает разным: дом в 20 километрах от города и по цене двушки, например, — это тоже за пределами Челябинска , но при этом есть транспортная доступность и можно быстро добраться до центра. Будущий дачный посёлок находится в 100 километрах от Челябинска, и это, скорее, вариант не для круглогодичного проживания. Хотя, если это вариант, когда глава семьи на время уезжает в Челябинск, а жена с детьми остаётся в загородном доме, — наверное, это комфортный вариант. Загородный дом требует особых затрат на содержание, чем квартира. Поэтому такой дом в дачном посёлке — это однозначно второе жилье, для людей, у которых достаточно финансов. При этом покупательская способность многих челябинцев сейчас низкая, а в следующем году, вероятно, это падение только продолжится.

В последнее время о новых проектах загородного жилья заявили сразу несколько застройщиков. Территорию рядом с микрорайоном «Белый хутор» в Сосновском районе планируют застроить коттеджами. Всего предварительный проект «ЮУ КЖСИ» предусматривает около сотни участков площадью шесть соток с домами в черновой отделке.

В Кременкуле в этом году приступят к строительству ещё одного коттеджного посёлка, который к саммитам-2020 будут использовать как президентский городок. Вторая площадка для этих целей появится на озере Смолино, на месте бывшего детского лагеря.