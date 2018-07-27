Владельцы недвижимости в особых зонах получат компенсации от властей

Законопроекты Минстроя России , которые регулируют вопросы использования объектов недвижимости в зонах с особыми условиям использования территорий, приняты Государственной Думой в трех чтениях. Изменения вносятся в Градостроительный и Гражданский кодексы.

В частности, новеллы предусматривают обязанность по возмещению убытков добросовестным правообладателям объектов недвижимости, которые расположены в зонах с особыми условиями использования, установленные до вступления в силу этих законопроектов. На сегодняшний день в России 28 таких зон: зоны охраны объектов культурного наследия, охранные зоны объектов электроэнергетики, железных дорог, объектов трубопровода, линий сооружения связи, приаэродромные территории, придорожные полосы и так далее.

Если объект, в отношении которого устанавливается зона, возведен после строительства дома, либо собственник объекта не обеспечил публичность информации о наличии такой зоны, то все компенсации собственнику дома возмещает собственник объекта. Если сам объект возведен раньше, чем был построен дом, и собственник такого объекта обеспечил публичность информации о наличии зоны с особыми условиями использования, то финансовые расходы лежат на органе местного самоуправления, который разрешил строительство дома. Если же дом построен без необходимых разрешений и согласований, то финансовая нагрузка ложится на недобросовестного строителя дома, и он сносит объект за свой счет.

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