В 2018 спрос иностранцев на недвижимость в Мексике вырастет на 30% — прогноз

В 2016 и 2017 годах количество сделок по покупке недвижимости с участием иностранцев достигло среднего показателя 1 105 приобретений в год, пишет The Riviera Maya Times со ссылкой на данные Министерства иностранных дел страны (SRE). С 2008 по 2015 год эта цифра составляла 663 сделки в год. По официальным данным за 2018 год, иностранцами уже приобретено 290 объектов недвижимости.

В большинстве своем, эти сделки проходят с недвижимостью в исторических центрах колониальных городов, таких как Сан-Мигель-де-Альенде, а также в приграничных городах и на пляжных курортах, таких как Лос-Кабос и Канкун . Но есть и новые точки притяжения, например, такие города как Куэрнаваке. Он привлекает как местных, так и иностранных покупателей, что обеспечивает местому рынку стабильный рост.

Согласно результатам исследования, проведенного порталом недвижимости Point2 Homes, Мексика занимает первое место в ТОП-30 стран, в которых американцы и канадцы выбирают себе второе жильё.

Директор компании Lemmus Resort Real Estate México Мигель Анхель Лемус Матеос заявляет, что по предварительным оценкам в 2018 году иностранцам будет продано от 1300 до 1500 объектов недвижимости, что почти на 30%, чем годом ранее.

По данным Мексиканской ассоциации профессионалов в сфере недвижимости (AMPI) на сегодняшний день на рынке страны представлено 420 000 вакантных единиц жилья. При этом операции с иностранными инвесторами приходятся на 3% от общего числа объектов.