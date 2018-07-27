Ещё
В Самаре 3 новые школы построят за счет городского бюджета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шутка Путина на БРИКС, новый сбор для россиян и другие события дня
Шутка Путина на БРИКС, новый сбор для россиян и другие события дня

В Самаре 3 новые школы построят за счет городского бюджета 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Школы в Кировском районе построят за 10 месяцев
В городской бюджет поступил 841 миллион рублей. Поправки в главный финансовый документ Самары в пятницу, 27 июля, приняли на заседании депутаты Самарской думы.
На строительство трех детских садов направят 175,8 миллиона рублей. Речь идет об учреждениях в микрорайоне «Волгарь» и двух зданиях в Кировском районе — недалеко от ТЦ «Колизей» и недалеко от пересечения Стара-Загоры и Алма-Атинской. По планам департамента градостроительства, их хотят закончить летом 2019 года.
Еще 119 миллионов рублей потратят на покупку здания в первом квартале поселка Мехзавод. Здесь хотят разместить школу.
Еще одной статьей расходов станет капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения. На эти цели хотят потратить 111,7 миллиона рублей.
Также в бюджете учли 111,3 миллиона рублей, поступивших за счет налоговых и неналоговых поступлений.
Таким образом, в 2018 году доходы бюджета составят 25,796 миллиарда рублей. По словам председателя комитета по бюджету Сергея Тюлевина, эта статья выросла за счет налоговых поступлений и штрафов.
При этом расходы бюджета в 2018 году составили 25,675 миллиарда рублей.
— Традиционно, самые большие расходы уходят на сферу образования, национальную экономику и ЖКХ, — пояснил Сергей Тюлевин.
После перераспределения средств и трансферных поступлений, образовались дополнительные финансы. Из них 25 миллионов рублей потратят на проведение Дня города, 15 миллионов рублей — на асфальтирование пешеходных дорожек в школах и детских садах. 28,9 миллиона рублей планируют потратить на покупку квартир для переселения горожан из аварийного жилья. Для размещения детской школы искусств в микрорайоне Крутые Ключи выделят 2 миллиона рублей. Для проведение ремонта в школах и детских садах перед предстоящим отопительным сезоном.
63.ru: последние новости
Организаторы «iВолги-2018» объявили призовой фонд форума Дольщики многоэтажек на Революционной и Тухачевского получат свои квартиры в декабре В Тольятти прошел митинг против повышения пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Трамп дал ответ на приглашение Путина
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение