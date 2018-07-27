В Самаре 3 новые школы построят за счет городского бюджета

Школы в Кировском районе построят за 10 месяцев

В городской бюджет поступил 841 миллион рублей. Поправки в главный финансовый документ Самары в пятницу, 27 июля, приняли на заседании депутаты Самарской думы.

На строительство трех детских садов направят 175,8 миллиона рублей. Речь идет об учреждениях в микрорайоне «Волгарь» и двух зданиях в Кировском районе — недалеко от ТЦ «Колизей» и недалеко от пересечения Стара-Загоры и Алма-Атинской. По планам департамента градостроительства, их хотят закончить летом 2019 года.

Еще 119 миллионов рублей потратят на покупку здания в первом квартале поселка Мехзавод. Здесь хотят разместить школу.

Еще одной статьей расходов станет капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения. На эти цели хотят потратить 111,7 миллиона рублей.

Также в бюджете учли 111,3 миллиона рублей, поступивших за счет налоговых и неналоговых поступлений.

Таким образом, в 2018 году доходы бюджета составят 25,796 миллиарда рублей. По словам председателя комитета по бюджету Сергея Тюлевина, эта статья выросла за счет налоговых поступлений и штрафов.

При этом расходы бюджета в 2018 году составили 25,675 миллиарда рублей.

— Традиционно, самые большие расходы уходят на сферу образования, национальную экономику и ЖКХ, — пояснил Сергей Тюлевин

После перераспределения средств и трансферных поступлений, образовались дополнительные финансы. Из них 25 миллионов рублей потратят на проведение Дня города, 15 миллионов рублей — на асфальтирование пешеходных дорожек в школах и детских садах. 28,9 миллиона рублей планируют потратить на покупку квартир для переселения горожан из аварийного жилья. Для размещения детской школы искусств в микрорайоне Крутые Ключи выделят 2 миллиона рублей. Для проведение ремонта в школах и детских садах перед предстоящим отопительным сезоном.