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В Коломне капитально отремонтировали 22 многоквартирных дома
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В Коломне капитально отремонтировали 22 многоквартирных дома 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Всего на строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в подмосковной Коломне выделено более 250 миллионов рублей на ремонт 61 многоквартирного дома (МКД), говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В настоящий момент завершены работы по ремонту кровли в 16 МКД на сумму более 47 миллионов рублей. В шести многоквартирных домах завершены фасадные работы на сумму более 9 миллионов рублей. Ремонт фундамента выполнен в одном МКД по адресу: Коломна, переулок Кировский, дом №2 на сумму более 82 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Кроме того, внутридомовая инженерная система капитально отремонтирована по адресу: улица Заставная, дом №4 на сумму более 10 миллионов рублей. Вся проектно-сметная документация была согласована со старшими по домам управдомами или председателями совета МКД.
По словам министра регионального ЖКХ Евгения Хромушина, в целом на 2018 год в Подмосковье запланирован ремонт еще более 2,8 тысяч домов, на эти цели выделена сумма в размере более 15,4 миллиардов рублей. В этом году в плане стоит замена около 1,9 тысяч лифтов в 602 домах, в 107 домах будет обновлено газовое оборудование.
«Строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячах МКД, почти в 1 тысячи домов поменяют инженерные системы, а в 716 домах пройдет комплексный капитальный ремонт», — пояснил Хромушин.
В 2017 году Московская область вошла в пятерку лидеров-регионов в рейтинге Минстроя России по исполнению программы капитального ремонта, заняв пятое место среди субъектов Российской Федерации и по информации Общероссийского народного фронта заняла 2-е место в рейтинге регионов по эффективности использования средств фонда капремонта.
Всего в региональную программу капитального ремонта общего имущества на период до 2038 года включено более 44 тысяч многоквартирных домов. По каждому дому в долгосрочной перспективе определены виды и сроки выполнения работ. Всего за несколько лет действия программы капремонта уже отремонтировано более 9,5 тысяч многоквартирных домов, что составляет более 21% от всей программы Московской области, в том числе заменено лифтовое оборудование в количестве более 6,7 единиц в 2,15 тысячах домах.
Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2018 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья http://fkr-mosreg.ru/.
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