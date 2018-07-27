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Строительство жилья на черноморских курортах могут ограничить
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Строительство жилья на черноморских курортах могут ограничить 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
По словам первого замгубернатора региона Андрея Алексеенко, власть как никогда близка к тому, чтобы запретить жилищное строительство на курортах. Однако в этой ситуации важнее проработать комплекс ограничений, который позволили бы курортным городам эффективно развиваться, пояснил он.
Прежде всего, речь идет о Сочи — последние 10 лет город переживает настоящий бум многоквартирного жилищного строительства. В итоге в Сочи сейчас много жилья, которое стоит пустым в межсезонье, а летом активно используется.
"Никакая коммунальная инфраструктура и инженерные сети летом не выдерживают такой нагрузки", — подчеркнул Алексеенко.
Из-за неконтролируемой жилищной застройки курорты края скоро могут лишиться своей привлекательности. Жилые дома возводятся на участках, где лучше было бы построить пансионаты и дома отдыха, функционирующие круглый год.
В этой связи администрация Краснодарского края разрабатывает комплекс мер, которые ограничат жилую застройку в курортных городах. В их числе как прямые запреты на строительство жилых домов на первой и второй береговых линиях, так и предложения по снижению этажности проектируемых зданий. В отдельный проект планируется выделить развитие инфраструктуры.
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