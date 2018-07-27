Строительство жилья на черноморских курортах могут ограничить

По словам первого замгубернатора региона Андрея Алексеенко, власть как никогда близка к тому, чтобы запретить жилищное строительство на курортах. Однако в этой ситуации важнее проработать комплекс ограничений, который позволили бы курортным городам эффективно развиваться, пояснил он.

Прежде всего, речь идет о Сочи — последние 10 лет город переживает настоящий бум многоквартирного жилищного строительства. В итоге в Сочи сейчас много жилья, которое стоит пустым в межсезонье, а летом активно используется.

"Никакая коммунальная инфраструктура и инженерные сети летом не выдерживают такой нагрузки", — подчеркнул Алексеенко.

Из-за неконтролируемой жилищной застройки курорты края скоро могут лишиться своей привлекательности. Жилые дома возводятся на участках, где лучше было бы построить пансионаты и дома отдыха, функционирующие круглый год.