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Иностранцы начали скупать землю в Крыму
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Иностранцы начали скупать землю в Крыму 

Украина.ру 58 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказал Госкомрезерва Республики Крым Александр Спиридонов, передает новостное агентство «Харьков».
«Открытие дня: жительница Канады, заверив подписи в документах у консула РФ в Торонто, покупает земельный участок в крымском селе. Под ИЖС. В полном соответствии с законодательством России. Санкции для трусов», — отметил он.
При этом Канада одна из первых выступила за санкции против России.
Крымскую землю продолжают покупать и граждане других регионов России.
Как сообщает новостное агентство, только на москвичей приходится 40% всех покупок недвижимости. Примечательно, что те, кто успел купить недвижимость еще в 2015-2016 годах, смогли хорошо сэкономить, потому что цены на крымскую землю начали резко расти в 2017 году. И как указывают эксперты, это еще не предел.
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