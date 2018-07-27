ГЗК одобрила строительство еще восьми объектов образования в поселении Сосенское

Еще восемь объектов образования планируется построить в поселении Сосенское. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 27 июля 2018 г. согласилась с продлением срока реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение Сосенское, вблизи дер. Столбово (НАО) для строительства дополнительных образовательных объектов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее в рамках инвестпроекта на рассматриваемой территории было построено 14 жилых домов, три детских сада на 730 мест, школа на 1 тыс. 775 учащихся, а также реконструирована школа в пос. Воскресенское.

«Согласно одобренным на заседании изменениям, по указанному адресу запланировано дополнительное строительство четырех дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 1 тыс. 10 мест суммарной площадью 14,4 тыс. кв. м, двух школ на 2 тыс. 625 мест суммарной площадью 36,2 тыс. кв. м, двух образовательных комплексов в составе общеобразовательной организации на 1,1 тыс. мест и двух ДОУ на 350 мест суммарной площадью 21,5 тыс. кв. м», — указано в сообщении.