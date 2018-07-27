ГЗК одобрила строительство еще восьми объектов образования в поселении Сосенское 

Еще восемь объектов образования планируется построить в поселении Сосенское. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 июля 2018 г. согласилась с продлением срока реализации инвестиционного проекта по адресу: поселение Сосенское, вблизи дер. Столбово (НАО) для строительства дополнительных образовательных объектов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее в рамках инвестпроекта на рассматриваемой территории было построено 14 жилых домов, три детских сада на 730 мест, школа на 1 тыс. 775 учащихся, а также реконструирована школа в пос. Воскресенское.
«Согласно одобренным на заседании изменениям, по указанному адресу запланировано дополнительное строительство четырех дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 1 тыс. 10 мест суммарной площадью 14,4 тыс. кв. м, двух школ на 2 тыс. 625 мест суммарной площадью 36,2 тыс. кв. м, двух образовательных комплексов в составе общеобразовательной организации на 1,1 тыс. мест и двух ДОУ на 350 мест суммарной площадью 21,5 тыс. кв. м», — указано в сообщении.
Уточняется, что обязательства по строительству данных объектов взяла на себя компания АО «А101 Девелопмент». По окончании строительства они будут переданы на баланс города. «Таким образом реализация инвестпроекта продлена до 31 декабря 2021 г.», — заключил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.