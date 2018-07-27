Не нужно колесить по городу в поисках квартиры: ведущие застройщики Ростовской области на «Ярмарке Жилья» в «ДонЭкспоцентр»

Проект ежегодно помогает тысячам ростовчан приобрести квартиру или дом, полностью соответствующие их желаниям.

«Ярмарка жилья» — это единственный в Ростовской области специализированный проект по комплексному представлению всех объектов недвижимости и сопутствующих услуг. Уже в четвёртый раз выставка соберёт на одной площадке ведущие компании строительной отрасли: застройщиков и девелоперов; крупнейшие банки региона, агентства недвижимости, мебельные салоны.

Насыщенная программа мероприятий поможет будущим новосёлам не только грамотно подойти к дорогостоящему приобретению, но и сделать в нём ремонт: согласно современным трендам и без особых затрат.

Министерство строительства и архитектуры Ростовской области, совместно с Агентством жилищных программ и «ДонЭкспоцентр», проведёт для всех посетителей бесплатные консультации по темам: «Государственная поддержка граждан при приобретении жилья» и «Народная ипотека и другие меры государственной поддержки гражданам и при приобретении жилья».

В рамках «Школы покупателя недвижимости» пройдёт 15 семинаров на самые актуальные темы: выбор надежного застройщика, самостоятельная покупка жилья, составление «акта-приёма-передачи квартиры», этапы оформления кредита на жильё, ипотечное кредитование в условиях реального времени и многое другое.

Посетители выставки, которые обзавелись собственным жильём, узнают много полезного на семинарах «Школы дизайна и ремонта». Тренды в дизайне интерьеров, особенности ремонта новостройки, функциональное зонирование пространства в новостройке и вторичке, дизайнерский интерьер доступными средствами, экономичный «дорогой» ремонт, а также планировка квартиры для начинающих — всё это ждёт посетителей на «Ярмарке Жилья».

г. Батайска. Кроме того, все желающие смогут не только увидеть презентации лучших объектов недвижимости, но и принять участие в экскурсиях от застройщиков по новостройкам: г. Ростова-на-Дону

Много интересного приготовила «Ярмарка Жилья» для риелторов и владельцев агентств недвижимости. Ведущие спикеры помогут ростовским специалистам значительно повысить уровень профессионализма. Семинар «Горизонты возможностей риелтора» проведёт для посетителей Алексей Гусев — бизнес-тренер, руководитель института менеджмента в сфере недвижимости REALIST, а на семинаре «Работа с покупателями» спикером выступит Владимир Димитриадис — бизнес-тренер, эксперт в области управления и организации продаж на рынке недвижимости, член Национальной Ассоциации Риэлторов ( США ), сертифицированный член Ассоциации CRB (США).

В день открытия выставки, на территории «ДонЭкспоцентр» состоится ежегодная церемония награждения победителей конкурса «Лучшее агентство недвижимости Дона». Участие в премии позволит победившей компании подтвердить лидирующие позиции и получить официальный статус лучшего агентства в регионе.

Выбрать квартиру мечты, узнать выгодные предложения ведущих застройщиков, вдохновиться новыми интерьерными решениями и получить необходимые советы по самостоятельному приобретению квартиры или дома можно будет на «Ярмарке жилья» с 7 по 9 сентября.