Наращивание пустоты. Саратовский губернатор заставляет строить ненужное жилье

Простой недвижимости

О том, что значимая часть построенного жилья не дожидается покупателей, на заседании правительства Саратовской области , посвященном вопросам ввода в эксплуатацию жилой недвижимости, заявил министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин

Тепин отчитался перед правительством, что в первом полугодии 2018 года в Саратовской области было введено 394 тыс. кв. метров жилья. Застройщики региона построили 29 жилых домов, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 37,04 тыс. рубля. В 2017 году в Саратовской области введено в эксплуатацию 1,2 млн кв. метров жилья, что в расчете на человека составляет 0,49 кв. метра. Дмитрий Тепин отметил, что по итогам первого полугодия объемы ввода превысили прошлогодние показатели на 2%.

Тему избыточного строительства задал глава общественной палаты области Александр Ландо , заявивший, что выступает от имени девелоперов, которые поручили ему выступить и сказать, что в Саратовской области упали темпы строительства, рынок нового жилья насыщен и новые квартиры покупают все меньше. «Пустуют и квартиры, которыми некоторые застройщики зачастую расплачиваются с поставщиками кирпича. Это жилье числится как реализованное, но на самом деле пустует», — заявил Александр Ландо.

Услышав это, губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что задача следующего года — ввести не менее миллиона кв. м. жилья. Кроме того, он остался недоволен словами министра Тепина о том, что регион находится на шестом месте в ПФО по объемам ввода жилья, что, по мнению министра, неплохой показатель.

Валерий Радаев отметил, что строить 0,49 кв. метра на человека недостаточно. «Это плохой показатель! Мы говорим, что у нас 30% аварийного жилья. А вы себе — хороший показатель. Какой хороший? Он нехороший в профессиональном плане», — заявил Радаев.

Дмитрий Тепин попытался возразить губернатору, что в Саратовской области стоят нераспроданными 360 тыс. кв. метров жилья. И хотя эта цифра периодически снижается примерно до 200 тыс. кв. метров, показатель перенасыщенности рынка все равно довольно высокий, построенные дома пустуют. Его поддержал и глава Саратова Михаил Исаев , сказавший, что в областном центре не заселены 40% квартир в новостройках. Руководитель минстроя попытался объяснить, что ничего критичного не происходит и то, что в ближайшем времени придется наблюдать спад на строительном рынке, — нормальная и прогнозируемая ситуация. Происходит постепенное насыщение рынка, и даже плановый показатель в 1,2 млн кв. метров в 2018 году — многовато, хотя пока и нет предпосылок к тому, что он не будет выполнен.

Но губернатор не унимался и заявил, что в 2019 году тоже будет необходимо сдать не менее миллиона кв. метров. Министр строительства же должен способствовать тому, чтобы все это жилье было реализовано. Каким образом минстрой будет помогать застройщикам сбывать жилье, никто не пояснил.

Единственное разумное объяснение, зачем Саратовской области столько квадратных метров нового жилья, — переселение граждан из аварийного жилфонда. Цитата Валерия Радаева согласно информации пресс-службы правительства: «Мы говорим о ежегодном вводе 1 млн кв. метров, и здесь главное не снижать динамику. Для нас строительство — это стратегическая отрасль, которая будет только набирать темпы. Если войдем в нацпроект по сокращению аварийного фонда, нам нужно будет расселить 20–30 тыс. человек, а это минимум 300 тыс. кв. метров. Предыдущая программа по аварийному жилью в 2012–2017 гг. поддержала строительную отрасль на 10 млрд рублей. Думаю, что сумма в 2019–2024 гг. будет не меньше».

Жертва статистики

Радаев дает установки по объемам ввода жилья, еще не имея уверенности, что регион войдет в проект. А вероятность этого далеко не стопроцентная. При том, что предыдущий этап должен был завершиться в сентябре прошлого года, в Саратовской области в апреле этого года не было расселено почти 1,2 тыс. семей. Такой подход области к расселению аварийников совершенно не гарантирует вхождения региона в программу и выделения ему федеральных средств. При этом для застройщиков затоваривание может оказаться серьезной проблемой.

Самары, Казани, «Никто из застройщиков не сможет работать на склад. Простаивающий и не реализованный жилфонд — очень дорогое удовольствие: налог на недвижимость, оплата коммунальных услуг, — говорит глава ГК «Лепта» Яков Стрельцин. — Сейчас в Саратове достаточно высокое предложение на рынке новостроек, поэтому объемы строительства постепенно будут снижаться. Известно, что Саратовская область не очень богатый регион. Цены на недвижимость у нас более чем демократичные. Они ниже, чем у соседей по ПФО — Оренбурга Уфы . Где-то на том же уровне разве что Ульяновск , да и тот вырвался вперед (согласно данным Ульяновскстата, средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке — 38,3 тыс. рублей, — прим. ред.). По уровню зарплат же Саратовская область где-то во второй половине списка. Покупать жилье людям не на что». Поэтому, вопреки планам и прогнозам губернатора, эксперт не видит оснований для роста.

Собеседник «ФедералПресс» из строительной отрасли Саратовской области говорит, что губернатор напрасно ставит завышенные цели, так как продавить местных девелоперов административными мерами, если у них нет экономической заинтересованности, ему не удастся. «Строительное лобби в области, как и во многих других регионах, очень сильное. Это не те люди, которым можно приказать и они выполнят любые показатели. Гораздо выше вероятность, что они создадут губернатору проблемы, если не найдут консенсуса, а не наоборот. В обмен на статистический рост показателей ввода жилья они потребуют у Валерия Радаева такие преференции, что тот сам рад не будет», — отмечает источник «ФедералПресс».

Проблема цифр и статистических показателей для Валерия Радаева действительно очень болезненная. В качестве иллюстрации можно привести пример: на том же заседании правительства губернатор устроил разнос министру труда и занятости Наталье Соколовой за то, что регион оказался на первом месте в ПФО по безработице (5,4%, по данным Росстата ). Министру Соколовой удалось успокоить главу региона словами о том, что проблема не в объективном положении вещей, а в разных методиках подсчета. То есть, как и в случае с застройщиками, Радаева интересуют статистические данные, которые он будет показывать в Москве . Какими средствами это будет достигнуто — вопрос второстепенный.