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Ввод жилья в Краснодаре в I полугодии 2018 года сократился на 58%
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Ввод жилья в Краснодаре в I полугодии 2018 года сократился на 58% 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Более 489,4 тыс. кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Краснодаре в I полугодии 2018 года, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается в материалах департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации города.
Ввод многоквартирного жилья сократился на 58,6% до 579,8 тыс. кв. метров, индивидуальные застройщики сдали 99,3 тыс. кв. метров жилых домов, снижение составило 55,6% Как отмечается в документе, сокращение объемов сдачи жилья связано с завершением строительства и вводом в эксплуатацию жилищных объектов с высокой степенью готовности в декабре 2017 года.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», крупными и средними предприятиями по итогам января-июня 2018 года в столице Кубани составил 12,9 млрд рублей, что на 6,4% меньше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», ввод многоквартирного жилья в Краснодаре в I квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 59,7% до 317 тыс. кв. метров.
В целом по Краснодарскому краю снижение объемов сдачи жилья в I полугодии 2018 года составило 28%, в январе-июне в регионе ввели в эксплуатацию 1,5 млн кв. метров жилых домов.
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