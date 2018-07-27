ГЗК одобрила снижение на 30% стартовой цены на право аренды участка под ТПУ «Алма-Атинская»

Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 27 июля 2018 г. согласилась с повторным выставлением на торги земельного участка, расположенного в районе Братеево (ЮАО) для строительства ТПУ «Алма-Атинская» на базе одноименной станции метро. Согласно решению ГЗК, стартовая цена снижена на 30%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь рассматриваемого земельного участка составляет 3,1 га. Согласно проекту, одобренному на публичных слушаниях, общая площадь объектов ТПУ составит 85 тыс. кв. м. В наземной ее части площадью 60,9 тыс. кв. м будут расположены технологические помещения, торгово-бытовые, культурно-просветительные, спортивно-рекреационные, административно-деловые объекты. В подземной части ТПУ площадью 24 тыс. кв. м разместится перехватывающий паркинг и приобъектная автостоянка на 665 машиномест.

«С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на семь лет. Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составит 147 млн 763 тыс. руб.», — добавили в пресс-службе.