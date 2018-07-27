В посёлке «Сад времени» появился двенадцатый проект загородного дома

Это одноэтажный коттедж общей площадью 140 кв. м с просторной кухней-гостиной и тремя спальнями. У будущих жильцов также будет возможность организовать открытую террасу, зону барбекю и навес для двух автомобилей. Проект выполнен в классическом стиле загородного кирпичного домостроения.

Преимущества одноэтажного загородного дома — в скорости строительства, экономии на коммунальных платежах, отсутствии лестниц и эргономичности жилого пространства. Данный коттедж — единственный одноэтажный проект в поселке «Сад времени», который компания «Строительный трест» развивает в Петергофе

Продуманная планировка позволяет эффективно использовать каждый квадратный метр площади.

Коттеджный поселок «Сад времени» строится компанией «Строительный трест» в Старом Петергофе, на берегу живописного пруда Бауш, рядом с побережьем Финского залива. Поселок условно разделен на две зоны: северную и южную. В северной части — 27 участков, в южной — 85. Площадь участков — от 12 до 25 соток. К продаже предлагаются как готовые домовладения, так и участки с подрядом.