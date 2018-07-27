В I полугодии 2018 года в России было введено в эксплуатацию 29,3 млн кв. м. жилой недвижимости (+ 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).
Впервые объем ввода жилья населением превысил объемы индустриального домостроения (15,3 млн кв. м. против 13,7 млн кв. м).
По объему ввода в I полугодии 2018 года лидируют Московская область (3,9 млн кв. м), Ленинградская область (1,7 млн кв. м) и Краснодарский край (1,5 млн кв. м). По сравнению с I полугодием прошлого года тройка лидеров поменялась. Из нее выбыл Санкт-Петербург, где год назад в январе-июне ввели 1,63 млн кв. м, а в этом году лишь 0,96 млн кв. м (на 41% меньше). В десятке лидеров произошло единственное изменение — на место Новосибирской области, занимавшей 10-е место в I полугодии 2017 года, вышла Тюменская область (где ввели на 65% больше жилья, чем год назад).
Заметнее всего упали объёмы ввода жилья в Брянской (-84% по отношению к I полугодию 2017), Кемеровской (-50%) и Амурской областях (-45%). Интересно, что четвертым в этом анти-рейтинге идет Санкт-Петербург (-41%).
Среди крупных рынков заметное падение также зафиксировано в Краснодарском крае (-31%), Башкирии (-14%) и Москве (-13%). Сильнее всего среди крупных регионов показатель объема жилищного строительства вырос в Тюменской (+65%), Московской (+33%) и Ленинградской областях (+16%).
По показателю ввода жилья на одного жителя среди регионов РФ лидируют Ленинградская и Московская области. В них на душу населения за последние 12 месяцев (с июля 2017 по июнь 2018) было введено 1,60 и 1,33 кв. м. Также среди регионов-лидеров по относительным показателям строительной активности присутствуют Тюменская (1,16 кв. м), Калининградская (1,03 кв. м), Липецкая (0,86 кв. м), Белгородская (0,84 кв. м), Калужская (0,83 кв. м), Тамбовская (0,81 кв. м) области.
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