Ленобласть — в лидерах по объёму ввода жилья

ЦИАН подвёл итоги полугодия по объёмам ввода жилья в России

В I полугодии 2018 года в России было введено в эксплуатацию 29,3 млн кв. м. жилой недвижимости (+ 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Впервые объем ввода жилья населением превысил объемы индустриального домостроения (15,3 млн кв. м. против 13,7 млн кв. м).

Заметнее всего упали объёмы ввода жилья в Брянской (-84% по отношению к I полугодию 2017), Кемеровской (-50%) и Амурской областях (-45%). Интересно, что четвертым в этом анти-рейтинге идет Санкт-Петербург (-41%).

Среди крупных рынков заметное падение также зафиксировано в Краснодарском крае (-31%), Башкирии (-14%) и Москве (-13%). Сильнее всего среди крупных регионов показатель объема жилищного строительства вырос в Тюменской (+65%), Московской (+33%) и Ленинградской областях (+16%).

По показателю ввода жилья на одного жителя среди регионов РФ лидируют Ленинградская и Московская области. В них на душу населения за последние 12 месяцев (с июля 2017 по июнь 2018) было введено 1,60 и 1,33 кв. м. Также среди регионов-лидеров по относительным показателям строительной активности присутствуют Тюменская (1,16 кв. м), Калининградская (1,03 кв. м), Липецкая (0,86 кв. м), Белгородская (0,84 кв. м), Калужская (0,83 кв. м), Тамбовская (0,81 кв. м) области.

ЦИАН — лидер российского рынка онлайн-недвижимости. В состав группы входят сайты CIAN.RU, EMLS.RU. По данным LiveInternet совокупная ежемесячная аудитория проектов составляет 10,5 млн уникальных пользователей.