Иностранцы покидают «Москва-Сити»

По данным консалтинговой компании Colliers International, в настоящее время иностранные фирмы составляют 22% от всех арендаторов. Общий же объем площадей в ММДЦ снизился за год на 20% — до 175 тысяч квадратных метров.

Аналитики объясняют это тем, что иностранцы в сложившихся экономических условиях предпочитают экономить, в том числе, и на аренде, поэтому вместо продления договоров переезжают в более дешевые бизнес-центры.

Среди иностранных компаний, покинувших деловой район, — представители фармацевтической отрасли, банковского и IT-секторов.