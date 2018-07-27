Ещё
Почти 140 зданий в Москве исключены из списка объектов, облагаемых налогом на имущество от кадастра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 140 зданий в Москве исключены из списка объектов, облагаемых налогом на имущество от кадастра 

Государственная жилищная инспекция города Москвы 2 часа назад
Фото: Государственная жилищная инспекция города Москвы
Большая часть — 108 объектов недвижимости — исключены в связи со сносом в периоде с даты формирования Перечня до 1 января 2018 года, т. е. до даты вступления в силу Перечня.
Исключение девяти объектов — результат работы эффективного механизма досудебного обжалования решений о включении объектов в Перечень, когда при проведении повторных обследований зданий было подтверждено их несоответствие критериям налогообложения от кадастра. Остальные объекты исключены, поскольку их характеристики изменились таким образом, что здания перестали соответствовать критериям включения в Перечень, а также в связи с исправлением Росреестром выявленных ошибок в сведениях об этих объектах.
Общая площадь исключенных из Перечня зданий составляет порядка 314 тыс. кв. метров. Собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество от балансовой стоимости.
Государственная жилищная инспекция города Москвы: последние новости
Пароль лета – стабильность Больше почти на треть: как увеличилась прибыль столичных предприятий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта210
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара135
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной671
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий744
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать86
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение