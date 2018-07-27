Почти 140 зданий в Москве исключены из списка объектов, облагаемых налогом на имущество от кадастра

Большая часть — 108 объектов недвижимости — исключены в связи со сносом в периоде с даты формирования Перечня до 1 января 2018 года, т. е. до даты вступления в силу Перечня.

Исключение девяти объектов — результат работы эффективного механизма досудебного обжалования решений о включении объектов в Перечень, когда при проведении повторных обследований зданий было подтверждено их несоответствие критериям налогообложения от кадастра. Остальные объекты исключены, поскольку их характеристики изменились таким образом, что здания перестали соответствовать критериям включения в Перечень, а также в связи с исправлением Росреестром выявленных ошибок в сведениях об этих объектах.

Общая площадь исключенных из Перечня зданий составляет порядка 314 тыс. кв. метров. Собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество от балансовой стоимости.