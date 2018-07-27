Крупный спортивный комплекс построят на юго-востоке столицы в 2020 году

Новый многофункциональный спортивный комплекс построят в Юго-Восточном округе. На его территории будут бассейны, крытый каток, залы хореографии, ритмической гимнастики и единоборств.

Как сообщает портал столичного стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева , общая площадь объекта составит 30 тысяч квадратных метров.

— Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и площадкой для воркаута построят на территории ТПУ «Некрасовка», — проинформировал Бочкарев.

В настоящее время ведется согласование технологического задания. Открыть комплекс планируется в 2020 году. Строительство комплекса включено в Адресную инвестиционную программу Москвы. (ак)