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Крупный спортивный комплекс построят на юго-востоке столицы в 2020 году
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Крупный спортивный комплекс построят на юго-востоке столицы в 2020 году 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Новый многофункциональный спортивный комплекс построят в Юго-Восточном округе. На его территории будут бассейны, крытый каток, залы хореографии, ритмической гимнастики и единоборств.
Как сообщает портал столичного стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, общая площадь объекта составит 30 тысяч квадратных метров.
— Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и площадкой для воркаута построят на территории ТПУ «Некрасовка», — проинформировал Бочкарев.
В настоящее время ведется согласование технологического задания. Открыть комплекс планируется в 2020 году. Строительство комплекса включено в Адресную инвестиционную программу Москвы. (ак)
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