Почти 400 домов отремонтировали по программе капитального ремонта в ТиНАО и ЮЗАО с 2015 г.

Почти 400 домов отремонтировали по программе капитального ремонта в Юго-Западном (ЮЗАО), а также Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с 2015 г. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника территориального управления ЮЗАО и ТиНАО Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Эльхан Зейналов.

«С 2015 г. в рамках программы капитального ремонта 157 домов были отремонтированы в ТиНАО и 235 — в ЮЗАО. Сейчас мы начинаем работы по капитальному ремонту в 200 домах в ЮЗАО», — сказал Э. Зейналов.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 г. На сегодняшний день программа включает 27 тыс. 749 домов площадью 244,5 млн кв. м, запланирован ремонт 354 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тыс. лифтов.

По материалам пресс-службы Фонда капитального ремонта, в целом по Москве в 2018 г. планируется проведение работ в 2 тыс. 39 домах, в 1 тыс. 119 работы начались в 2017 г.