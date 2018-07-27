В Омутнинске сгорел многоквартирный дом: серьезный пожар с пострадавшими стал уже третьим на улице за последний год

В ночь на 27 июля в Омутнинске сгорел многоквартирный дом.

Многоквартирный двухэтажный дом №4 по улице Милицейской вспыхнул глубокой ночью, около двух часов, сообщают «Омутнинские Вести+».

На пожар приехали спасатели, подошли жители близлежащих домов.

«Я проснулась от звука сирен и специфичного треска горящего дома, — комментирует жительница дома №23 по улице Карла Либкнехта. — Одна женщина билась в истерике, кто-то, спасаясь, выпрыгнул из окна. Собралось много людей. Шутка ли — горел старый деревянный двухэтажный дом».

Сгоревший дом построен в 1963 год. Здесь два этажа, два подъезда, семь квартир. Власти выясняют, сколько из них принадлежали муниципалитету, сколько были в собственности жильцов.

«Все пострадавшие пока размещены у родственников», — прокомментировал начальник главный специалист отдела ГО и ЧС администрации города Александр Соловьев

Стоит отметить, что за последний год на этой улице уже третий пожар, и второй за два месяца.

По данным ОНДПР в доме было шесть квартир, одна из них была перепланирована из двух.

«На момент возгорания в доме находились жильцы двух квартир — в одной женщина, в другой — молодая семья с детьми, — прокомментировал начальник ОНДПР Андрей Невиницын. — Женщина получила термические ожоги, и была госпитализирована в тяжелом состоянии».

В связи с произошедшими событиями на территории города Омутнинска вновь введен особый противопожарный режим. Статистика гласит, что в этом году количество пожаров увеличено с 13 до 23 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото — omvesti.ru