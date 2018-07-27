Россия за полгода увеличила ввод жилья на 3,8%

Россия в первой половине 2018 года ввела в эксплуатацию 384,7 тысячи квартир общей площадью 29 млн квадратных метров, что на 3,8% превышает показатель аналогичного периода годом ранее, сообщил Росстат в пятницу.

«Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области , где введено 13,5% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом», — говорится в сообщении.

На дюжину регионов пришлось «чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России», уточняет Росстат.