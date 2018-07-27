Россия за полгода увеличила ввод жилья на 3,8% 

Россия в первой половине 2018 года ввела в эксплуатацию 384,7 тысячи квартир общей площадью 29 млн квадратных метров, что на 3,8% превышает показатель аналогичного периода годом ранее, сообщил Росстат в пятницу.
«Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 13,5% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом», — говорится в сообщении.
В Ленинградской области введено 5,9%, Краснодарском крае — 5,2%, Татарстане — 4,2%, Ростовской области — 3,7%, Санкт-Петербурге — 3,3%, Башкирии — 3%, Свердловской области — 2,6%, Москве — 2,5%, Новосибирской области — 2,2%, Самарской, Нижегородской и Челябинской областях — по 1,9%.
На дюжину регионов пришлось «чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России», уточняет Росстат.