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В Минстрое напомнили о рисках при покупке неготового жилья
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В Минстрое напомнили о рисках при покупке неготового жилья 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Он подчеркнул, что гражданин при этой схеме является инвестором и вкладывает деньги в строительство. Риска нет тогда, когда покупается уже готовое жилье.
Строящееся жилье дешевле готового, но люди при этом должны понимать, что рискуют, отметил Стасишин.
По данным ведомства, на 1 апреля в 69 субъектах РФ насчитывалось почти 34 пострадавших граждан в 842 проблемных объектах. По оценкам Генпрокуратуры, в нашей стране насчитывается до 40 тысяч обманутых дольщиков.
В пятницу состоялось совещание Минстроя с представителями застройщиков и банков. Обсуждалось долевое строительство.
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