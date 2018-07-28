Завершено строительство жилого 10-этажного дома в Ленинском районе Подмосковья

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на слова начальника Артура Гарибяна.

«Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому д. 4Б, возведенному на ул. Текстильная в пос. Володарского Ленинского района», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

В пресс-службе уточнили, что площадь двухсекционного 10-этажного дома составляет 8 тыс. 349 кв. м. Дом рассчитан на 95 квартир жилой площадью 5 тыс. 795 кв. м, из них 38 — однокомнатных, 38 — двухкомнатных, 19 — трехкомнатных. Часть помещений на первом этаже здания предназначена для размещения офисов. На прилегающей территории размещены детская игровая и спортивная площадки, обустроены тротуары, парковочные места, выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

Отмечается, что застройщиком жилого дома выступает ООО «Солнечный парк». «Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — заключил А. Гарибян.