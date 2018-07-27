В Ростовской области застройщикам стало проще получить земельные участки без торгов

Заксобрание Ростовской области смягчило критерии, по которым строительные фирмы получают участки для застройки на льготных условиях.

Депутаты внесли поправки в региональный закон, призванный нацелить инвесторов на завершение проблемных объектов жилстроя. Введённая год назад норма предполагала: строительное «пятно» можно предоставить в аренду без проведения торгов лишь при одном условии. Строители должны построить 20 тысяч кв. метров жилья, из которых обманутым дольщикам выделить пятую часть. Сейчас законодатели признают: для большинства строителей это условие оказалось слишком жёстким.

«Крупные недострои есть только в Ростове-на-Дону. В небольших населённых пунктах эта льгота не работает. Поэтому для донской столицы всё остается, как и было. А вот в остальных муниципалитетах данную льготу строители смогут получить на более мягких условиях. Они должны завершить строительство одного проблемного многоквартирного дома и построить один новый», — рассказал зампредседателя комитета по строительству ЗС Ростовской области Игорь Молотов

В 2017 году в Ростовской области было достроено 7 проблемных домов, более 600 семей обеспечили жильём. В 2018 году запланировано закончить строительство ещё 14 домов, свои законные квартиры получат почти 1200 семей обманутых дольщиков.