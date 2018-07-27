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Строительство «Берендеевых прудов» оказалось на контроле прокуратуры
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Строительство «Берендеевых прудов» оказалось на контроле прокуратуры 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Прокуратура проверила строительство жилого комплекса «Берендеевы пруды». Проверка была организована после материала на портале KOSTROMA.TODAY.
Напомним, семья Феофановых рассказывала нам, что не могут получить свою квартиру — ее обещали сдать в третьем квартале 2017 года, но не сдали до сих пор. Кроме того, в квартире будущие жильцы нашли некоторые недоделки.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что застройщик АО «Красная маевка» до сих пор не сдали дома №1, 2 и 3 первой очереди и дома второй очереди.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, также застройщик повторно продлил сроки передачи домов первой очереди до 1 ноября этого года, но не до всех дольщиков донесли эту информацию вовремя и в полном объеме.
По всем нарушениям городская прокуратура внесла представление в адрес АО «Красная маевка». Вопрос находится на контроле городского прокурора.
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