Строительство «Берендеевых прудов» оказалось на контроле прокуратуры 

Прокуратура проверила строительство жилого комплекса «Берендеевы пруды». Проверка была организована после материала на портале KOSTROMA.TODAY.
Напомним, семья Феофановых рассказывала нам, что не могут получить свою квартиру — ее обещали сдать в третьем квартале 2017 года, но не сдали до сих пор. Кроме того, в квартире будущие жильцы нашли некоторые недоделки.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что застройщик АО «Красная маевка» до сих пор не сдали дома №1, 2 и 3 первой очереди и дома второй очереди.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, также застройщик повторно продлил сроки передачи домов первой очереди до 1 ноября этого года, но не до всех дольщиков донесли эту информацию вовремя и в полном объеме.
По всем нарушениям городская прокуратура внесла представление в адрес АО «Красная маевка». Вопрос находится на контроле городского прокурора.