В пятигорском отделении полиции нашли квартиру с жильцами

Жительница Пятигорска Татьяна Медведева , ее муж, дети и внуки на протяжении двух десятков лет вынуждены обитать в здании, где находится местное отделение полиции. Женщина рассказала о минусах соседства с правоохранителями изданию «Московский комсомолец».

По словам Медведевой, квартиру в здании на улице Рубина, 1 она получила в 1996 году. Дом вплотную примыкал к соседнему, где находился отдел полиции. Спустя некоторое время полицейским передали квартиру на первом этаже. Так семья стала жить прямо над полицейскими.

В разные годы в помещении под квартирой Медведевой располагались полицейская столовая, архив и обезьянник. «Иногда задержанных били, и они кричали. Иногда буйные кричали просто так. Так мы прожили семь лет», — поведала женщина.

Полицейские, утверждает она, сделали в здании капитальный ремонт, снесли несущие стены. «Из-за многочисленных перепланировок и ремонтов внутри отдела в моей квартире по стенам и потолку пошли трещины, перекосило дверные и оконные проемы, а главное — полы стали зыбкими. Квартира признана непригодной для проживания в 2015 году», — сообщила Медведева. Женщина неоднократно просила предоставить ей другое жилье, но проблема остается нерешенной.

Интересно, что она не имеет права даже фотографировать свое жилище: квартира территориально находится в отделе МВД и считается стратегическим объектом.

Жилье порой находят в самых неожиданных местах, но чаще всего оно является нелегальным. Так, в 2016-м в одном из заброшенных тоннелей берлинского метро обнаружили полностью обставленные апартаменты. Стены помещения были обклеены обоями и декорированы картинами. Энергоснабжение апартаментов осуществлялось за счет подключения к кабельным сетям, обеспечивающим электричеством находящуюся поблизости станцию метро.