Ещё
Максимальные объемы ввода жилья в январе-июне показали Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Максимальные объемы ввода жилья в январе-июне показали Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Рост объема ввода жилья в Московской области за 6 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 33,2%. Из десяти ключевых регионов рост объема ввода жилья зафиксирован в шести субъектах, в четырех регионах — падение. По данным Росстата по итогам 6 месяцев 2018 года в ТОП‑10 регионов по объему ввода жилья вошли Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Санкт‑Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Москва и Новосибирская область. Наилучшую динамику объема ввода жилья по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует Московская область, где по данным Росстата за первые 6 месяцев 2018 года объем ввода жилья увеличился на 33,2%. Худшую динамику показывает г. Санкт‑Петербург, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья уменьшился на 41,2%.
Единый реестр застройщиков: последние новости
В Минстрое назвали среднюю рыночную стоимость жилья для регионов ДОМ. РФ рефинансирует дольщикам Urban Group ипотечные кредиты, а Подмосковье выделит 20 млрд на достройку объектов группы Игорь Евтушевский (ГК «Самолет-Девелопмент»): Власть заинтересована в создании цивилизованных правил игры. И новый закон этому поможет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной409
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Захарченко ранен201
Россиян могут лишить права на выезд52
Тысячи крымчан подозревают в измене родине114
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение