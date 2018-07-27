Максимальные объемы ввода жилья в январе-июне показали Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край 

Единый реестр застройщиков: последние новости

В Минстрое назвали среднюю рыночную стоимость жилья для регионов

ДОМ. РФ рефинансирует дольщикам Urban Group ипотечные кредиты, а Подмосковье выделит 20 млрд на достройку объектов группы

Игорь Евтушевский (ГК «Самолет-Девелопмент»): Власть заинтересована в создании цивилизованных правил игры. И новый закон этому поможет