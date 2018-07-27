Максимальные объемы ввода жилья в январе-июне показали Московская область, Ленинградская область и Краснодарский край 

Рост объема ввода жилья в Московской области за 6 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 33,2%. Из десяти ключевых регионов рост объема ввода жилья зафиксирован в шести субъектах, в четырех регионах — падение. По данным Росстата по итогам 6 месяцев 2018 года в ТОП‑10 регионов по объему ввода жилья вошли Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Санкт‑Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Москва и Новосибирская область. Наилучшую динамику объема ввода жилья по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует Московская область, где по данным Росстата за первые 6 месяцев 2018 года объем ввода жилья увеличился на 33,2%. Худшую динамику показывает г. Санкт‑Петербург, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья уменьшился на 41,2%.