Максимальные объемы ввода МКД застройщиками в январе-июне показали Московская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург 

Рост объема ввода многоквартирных домов застройщиками в Московской области за 6 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 8,6%. Из десяти ключевых регионов рост объема ввода многоквартирных домов застройщиками зафиксирован в четырех субъектах, в шести регионах — падение. По данным Росстата по итогам 6 месяцев 2018 года в ТОП‑10 регионов по объему ввода многоквартирных домов застройщиками вошли Московская область, Ленинградская область, Санкт‑Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан, Москва, Ростовская область, Свердловская область, Новосибирская область и Калининградская область. Наилучшую динамику объема ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует Калининградская область, где по данным Росстата за первые 6 месяцев 2018 года объем ввода многоквартирных домов застройщиками увеличился на 22,1%. Худшую динамику показывает г. Санкт‑Петербург, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода многоквартирных домов застройщиками уменьшился на 47,5%.