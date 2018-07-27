Японский центр выбрал особняк на Невском

«Японский центр по развитию торгово-экономических связей» заключил договор аренды офисного помещения в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»

Организация заняла почти 350 кв. м на четвертом этаже здания. В ее распоряжении находятся несколько просторных офисов и переговорная.

Владивостоке и Южно-Сахалинске. «Японский Центр в Санкт-Петербурге » действует с марта 2001 года как филиал центрального московского офиса. Здесь проходят обучения руководители предприятий и бизнесмены. Среди преподавателей, как правило, специалисты из Японии . АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей» состоит из шести центров: в Москве , Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске

Особняк на Невском, 68 восстановлен и отреставрирован «Группой ЛСР» в 2015 году. Часть площадей используется для собственных нужд, часть — сдается в аренду. Общая площадь этажного здания — 8,5 тыс. кв. м, предусмотрена подземная парковка на 26 автомобилей. На первом этаже находится офис продаж «Группы ЛСР», на втором — департамент по работе с клиентами. В здании 7,3 тыс. кв. м реализуется в аренду, из них почти чуть более 1 тыс. кв. м еще доступно новым арендаторам.