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Японский центр выбрал особняк на Невском
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Японский центр выбрал особняк на Невском 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
«Японский центр по развитию торгово-экономических связей» заключил договор аренды офисного помещения в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР».
Организация заняла почти 350 кв. м на четвертом этаже здания. В ее распоряжении находятся несколько просторных офисов и переговорная.
«Японский Центр в Санкт-Петербурге» действует с марта 2001 года как филиал центрального московского офиса. Здесь проходят обучения руководители предприятий и бизнесмены. Среди преподавателей, как правило, специалисты из Японии. АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей» состоит из шести центров: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.
Особняк на Невском, 68 восстановлен и отреставрирован «Группой ЛСР» в 2015 году. Часть площадей используется для собственных нужд, часть — сдается в аренду. Общая площадь этажного здания — 8,5 тыс. кв. м, предусмотрена подземная парковка на 26 автомобилей. На первом этаже находится офис продаж «Группы ЛСР», на втором — департамент по работе с клиентами. В здании 7,3 тыс. кв. м реализуется в аренду, из них почти чуть более 1 тыс. кв. м еще доступно новым арендаторам.
На сегодняшний день здесь полностью сданы площади на первом, втором, третьем и шестом этажах, а также большая часть площадей на четвертом этаже. Арендаторами в особняке на Невском, 68 уже стали Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ, Банк «Санкт-Петербург», «СитиБанк» и другие арендаторы.
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