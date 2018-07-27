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На улице Двинской в Волгограде возобновились работы на площадке долгостроя
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На улице Двинской в Волгограде возобновились работы на площадке долгостроя 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Восьмиэтажный долгострой №47а на улице Двинской в Центральном районе Волгограда будет готов к 2020 году, сообщает пресс-служба областной администрации. Новый застройщик — ООО «ТМ-Строй» — возобновил работы на площадке.
Напомним, участок под дом предыдущей строительной компании был выдан еще в 2013 году. Спустя два года рабочие успели выполнить всего 10% от объема необходимых работ. Госстройнадзор и правоохранительные органы выявили во время проверки нарушения в привлечении и расходовании денег 22 дольщиков. В 2016 году главу компании осудили за мошенничество, а участок с домом арестовали.
Новый застройщик с подачи областной администрации погасил все задолженности по жилищному комплексу, и после изменения проектной документации возобновил строительство. По новому договору дольщики смогут вселиться в свои квартиры не позднее 2020 года.
Отметим, что ООО «ТМ-Строй» не только построит дом, но и благоустроит
Прилегающую к нему территорию, установит детскую площадку и заасфальтирует примыкающие к зданию дороги.
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