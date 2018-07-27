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Минстрой предложил улучшить антитеррористическую защиту многоквартирных домов
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Минстрой предложил улучшить антитеррористическую защиту многоквартирных домов 

360tv.ru 1 час назад
В рамках закона «О противодействии терроризму» Министерство строительства и жилищно‐коммунального хозяйства РФ предложило установить в многоквартирных домах дополнительные средства защиты. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Минстрой предложил разделить дома на несколько категорий. В первую попадают жилые постройки, которые за последние три года не менее четырех раз подвергались террористическим атакам или находились под их угрозой. Вторая предусматривает не более трех аналогичных случаев. Остальные многоквартирные дома внесут в третью категорию.
Если нововведение вступит в силу, жильцам придется оплачивать установку охранной сигнализации, спецосвещения, домофонов и кодовых замков. Собственников квартир также могут заставить расходовать семейный бюджет на организацию видеонаблюдения и плановые антирреристические мероприятия в рамках профилактики.
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