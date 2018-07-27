В Энгельсе признают аварийным 180 тысяч квадратных метров жилья

Энгельсе статус аварийного может получить жилье общей площадью 180 тысяч квадратных метров, пишет «Бизнес-Вектор» со ссылкой на доклад главы района Александра Стрелюхина на заседании областного правительства.

Глава района уточнил, что признанию аварийными подлежат дома в микрорайонах «Летный городок», «Химволокно» и «Керамика».

«Коснулся глава Энгельсского МР и планов по застройке многоэтажками улицы Тургеневской у лесопарка Тинь-Зинь. Правда, в его докладе почему-то прозвучали уже иные цифры. Площадь территории, планируемой под застройку, по его словам, составляет 15 гектаров, хотя до сих пор на всех планах участка он занимал 13 гектаров», — отмечает «Бизнес-Вектор».

Стрелюхин также рассказал, что снести планируется 29 домов, а не 33, как собирались ранее. Кроме того, около озера Банное планируется снести 60 гектаров построек. Как отмечают журналисты, в мае администрация ЭМР постановилавнести измененияв проект планировки территории между берегом Волги, озером Банное, а также улицами Лесозаводской и Трудовой на общей площади 233 гектара.

Напомним, ранее жители энгельсского поселка Мостоотряд выступили против программы реновации в их поселке. Соответствующие обращения жильцы бараков улицы Тургенева министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву и президенту России Владимиру Путинопубликовал «Бизнес-вектор». Как уточнили сами жители, они не против сноса ветхого жилья и расселения граждан. Но проблему они видят в том, что расселение будет делать «некий застройщик», которому безразлична судьба жителей и важна только выгода.