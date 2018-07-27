Власти Московской области решили проблемы почти 20 тысяч дольщиков

Глава региона отметил, что сейчас есть также проблемы с объектами обанкротившегося застройщика «Urban Group». «Большая команда вместе с федералами и дом.рф сейчас помогает людям — разъясняет их права, чтобы они могли забрать деньги или получить исчерпывающую информацию о том, когда, кто и как будет достраивать эти объекты», — сказал губернатор.

Наглядным примером решения проблемы дольщиков стал жилой комплекс «Гусарская баллада». Его строительство началось в 2005 году, но компания «Жилищный капитал» смогла возвести только 18 корпусов из 24 Обязательства по строительству на себя взял новый инвестор — девелоперская группа «Инград». К концу этого года планируется закончить строительство всех корпусов. Один дом уже введен в эксплуатацию.