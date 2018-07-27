Ещё
Власти Московской области решили проблемы почти 20 тысяч дольщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара

Власти Московской области решили проблемы почти 20 тысяч дольщиков 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Глава региона отметил, что сейчас есть также проблемы с объектами обанкротившегося застройщика «Urban Group». «Большая команда вместе с федералами и дом.рф сейчас помогает людям — разъясняет их права, чтобы они могли забрать деньги или получить исчерпывающую информацию о том, когда, кто и как будет достраивать эти объекты», — сказал губернатор.
Наглядным примером решения проблемы дольщиков стал жилой комплекс «Гусарская баллада». Его строительство началось в 2005 году, но компания «Жилищный капитал» смогла возвести только 18 корпусов из 24 Обязательства по строительству на себя взял новый инвестор — девелоперская группа «Инград». К концу этого года планируется закончить строительство всех корпусов. Один дом уже введен в эксплуатацию.
По словам заместителя правительства Подмосковья Максима Фокина, в этом году ключи получили 2,5 тысячи граждан, до конца года планируется вручить еще 5 тысяч ключей от квартир в жилых комплексах «Новокосино» в Реутове и «Авиатор» в Химках.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Воробьев: причина появления обманутых дольщиков – мошенники «Большинство россиян повышение НДС, в отличие от пенсионных изменений, просто не заметят» Челябинские богачи перестали покупать «двухэтажные» квартиры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной409
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий693
Захарченко ранен201
Россиян могут лишить права на выезд52
Тысячи крымчан подозревают в измене родине114
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение