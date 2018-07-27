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Обнищавший Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды
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Обнищавший Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Артиста недавно выписали из больницы, где он лежал с поврежденной рукой. Осин не может работать и жалуется, что ему нечего есть, пишет "СтарХит".
Музыкант решил продать просторную квартиру в районе станции метро «Полежаевская» и купить себе жилплощадь поменьше, а на разницу в цене «существовать какое-то время», рассказал он изданию.
Стометровые апартаменты Осина оцениваются примерно в 30 миллионов рублей. Музыкант живет там один, его почти никто не навещает. У артиста, помимо прочего, большие проблемы с алкоголем.
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