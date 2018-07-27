ПИК опасается невозможности завершения проблемных объектов при новом законе

МОСКВА , 27 июл — РИА Недвижимость. С переходом застройщиков на новые правила долевого строительства девелоперы не смогут продолжать взятые на себя обязательства по достройке тех или иных проблемных объектов, заявил в пятницу на посвященном долевому строительству совещании Минстроя с застройщиками и банками представитель группы компаний ПИК

Он напомнил о практике, когда крупные застройщики осуществляют достройку проблемных объектов в рамках соглашений с регионами.

"Мы конкретно осуществляем большое количество достройки объектов, в том числе в Московской области . Сейчас новые правила не позволяют нам использовать денежные средства для достройки таких проблемных объектов. В связи с этим мы предлагаем рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон", — сказал представитель ПИК.

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в свою очередь заявил, что ведомство категорически против подобной достройки объектов.

"Никаких изменений от лица Минстроя мы вносить не будем в данный законопроект, это наша жесткая позиция, потому что сегодня ряд проблем, который мы имеет в разных субъектах страны, это дозагруженные застройщики по тем объектам, которые вовремя не были достроены по соглашениям с субъектами РФ . Вот теперь субъекты РФ должны обеспечить вам необходимое фондирование и ту волну прибыли, которая позволит достроить объекты. За счёт новых дольщиков мы достраивать их вам не позволим", — сказал глава Минстроя.