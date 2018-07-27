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Компания «ПсковЖилСтрой» заказала строительство двух домов в Борисовичах за 138,5 млн рублей
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Компания «ПсковЖилСтрой» заказала строительство двух домов в Борисовичах за 138,5 млн рублей 

Псковская губерния 1 час назад
ОАО «ПсковЖилСтрой» заказало ООО ГК «СМУ-60» строительство многоквартирного жилого дома №5 в квартале 4А на улице Завеличенской в деревне Борисовичи Псковского района. Договор компаний опубликован на сайте госзакупок. Отметим, стоимость контракта — 11 млн 172 тысячи 900 рублей. Дата окончания работ — 31 марта 2019 года. Договор подписали директора компаний Дмитрий Спивак и Вячеслав Черняев. Также «ПсковЖилСтрой» заказало компании «Стройсистема» строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома №3/2 на улице Балтийской в деревне Борисовичи. Контакт также опубликован на сайте госзакупок, он стоит 127 млн 525 тысяч 120 рублей. Работы стартовали 25 июля, построят дом к 31 декабря 2019 года. Отметим, «ПсковЖилСтрой» — государственная строительная компания, акции которой принадлежат администрации Псковской области. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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