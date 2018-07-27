Дом‑долгострой в составе ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове ввели в эксплуатацию

В Одинцове в жилом комплексе «Гусарская баллада» введен в эксплуатацию дом, в котором будут обеспечены права более 350 дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, по которому нарушены плановые сроки передачи квартир участникам долевого строительства», — сообщил министр регионального Стройкомплекса Руслан Тагиев

Новостройка расположена в жилом комплексе «Гусарская баллада» в городе Одинцово — это корпус 25 на улице Акуловская. Площадь семисекционного жилого дома составляет порядка 38 тысяч квадратных метров.

Строительство жилого дома было начато компанией ЗАО «Группа компаний „Жилищный капитал“ еще в 2011 году. Работы на объекте были приостановлены в январе 2015 года по причине отсутствия финансирования. После перехода прав собственности на земельный участок и объект незавершенного строительства к новому застройщику ООО „Осенний квартал“ строительство было возобновлено с апреля 2017 года.

»Соинвесторами строительства 25 корпуса являются 355 граждан, которые получат ключи от квартир в ближайшее время», — отметил Тагиев.

Кроме того, по словам министра, оставшиеся два корпуса жилого комплекса «Гусарская баллада» — 17 и 24, планируется достроить до конца текущего года, что позволит обеспечить права еще более 240 граждан, инвестировавших средства в реализацию указанного проекта.