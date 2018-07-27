Главный вопрос — жильё. Полпред в Салехарде: северяне достойны самого лучшего

Сегодня, 27 июля, полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов , впервые побывавший на Ямале, на брифинге назвал его самодостаточным регионом.

Салехард произвёл впечатление нового города, с грамотной архитектурой и хорошей социальной инфраструктурой, — отметил полпред. — Самое главное, органы местного самоуправления и региональные власти понимают, как его развивать. Здесь люди должны получать всё самое лучшее — лучшее образование и здравоохранение, потому что живут в таких непростых условиях».

Николай Цуканов сказал, что на окраинах города увидел бараки и подчеркнул как важно, чтобы каждый человек знал, когда его переселят из ветхого и аварийного жилья. Особое внимание он попросил органы опеки уделить баракам, в которых живут дети. Их нужно обеспечить в первую очередь. В целом же он признал, что удовлетворён поездкой.

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал переселение из ветхого и аварийного жилья одним из главных вопросов, беспокоящим округ. Для его решения, по его мнению, есть разные способы.

«Во-первых, продолжим идти традиционным путём и просто строить новые дома. Во-вторых, развиваются новые механизмы, — сказал Дмитрий Артюхов. — Полпред поставил задачу активнее поднимать тему арендного жилья — это весьма эффективный инструмент для решения жилищной проблемы. Многие жители не собираются оставаться на Крайнем Севере на всю жизнь, но арендное жильё на то время, пока они работают, может помочь им комфортно проживать на территории. Сейчас есть соответствующие федеральные программы, будем активно сотрудничать с министерством строительства , чтобы в ближайшее время запустить пилотные проекты в Новом Уренгое и Губкинском, а затем развивать этот способ решения».

Врио губернатора напомнил, что сейчас хорошие условия ипотеки, ставки снижаются, есть возможность компенсировать определённым категориям граждан первоначальные взносы, процентные ставки. В совокупности такими мерами, по его мнению, можно закрыть потребность в жилье.