СМИ: В России предложили упростить порядок перевода садовых домов в жилые 

Соответствующий проект постановления правительство подготовил Минстрой.
Из документа следует, что органы местного самоуправления получат возможность признавать садовый дом жилым и, наоборот, жилой — садовым по упрощённой схеме на основе заключения по обследованию технического состояния объекта. Проект также вводит понятие садового дома.
«За последние 25 лет существенно изменился характер использования участков в садоводческих объединениях: строятся жилые дома для круглогодичного проживания, развивается внутренняя инфраструктура объединений, увеличивается потребность в обеспечении их электричеством и газом», — заявили в пресс-службе министерства.
Там отметили, что фактически многие объединения в значительной степени стали выполнять функции по оказанию коммунальных услуг, управлению жилым и нежилым фондом.
Если инициативу одобрят, то граждане смогут на законных основаниях жить в таких домах круглый год.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что объём строительства жилья в Калининградской области вырос на 34,7% в первом полугодии.