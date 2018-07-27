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Стало известно, сколько молодых семей получат жильё в ДФО в 2018 году
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Стало известно, сколько молодых семей получат жильё в ДФО в 2018 году 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Более 1,4 тысяч свидетельств о праве на получение соцвыплат на улучшение жилищных условий выдадут молодым семьям в Дальневосточном федеральном округе. Такое решение было озвучено во время заседания комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, прошедшего 26 июля. В нём принимал участие замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев.
В то же время помощь окажут чернобыльцам (755 человек), переселенцам из районов Крайнего Севера и вынужденным переселенцам. Они получат государственные жилищные условия.
Ещё 65 семей, которые ранее были обеспечены временным жильём из-за строительства Байкало-Амурской магистрали, переселят в 2018 году. Для этих целей уже направлены денежные средства.
Также во время заседания комитета Госдумы был рассмотрен вопрос предоставления жилья многодетным семьям. Народные избранники уверены, что существующий порядок нужно пересмотреть. Со стороны депутатов прозвучали жалобы на нехватку квартир, которые подходят по площади многодетным семьям, на крайнем севере.
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