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Минстрой выкупит квартиры в Карелии для расселения аварийных бараков
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Минстрой выкупит квартиры в Карелии для расселения аварийных бараков 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Стоимость одного квадратного метра жилплощади в Петрозаводске оценивается в 40145 рублей.
Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии информирует застройщиков и заинтересованных о приобретении администрациями муниципальных образований 1-2-3 — комнатных квартир для расселения граждан из аварийного фонда. Участвовать в аукционе могут не только застройщики, но и жители, отмечается в группе министерства во «ВКонтакте».
Квартиры планируется приобретать на территории Петрозаводска, Медвежьегорского, Лоухского, Сортавальского, Питкярантского, Пудожского, Олонецкого, Суоярвского, Кемского, Прионежского районов. Стоимость 1 кв.м по Петрозаводску составляет 40 145 руб., стоимость по районам следует уточнять в Минстрое, либо в администрациях районов.
— Квартира может быть приобретена как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Обязательное условия — жилье должно быть пригодно для вселения и проживания без проведения косметического ремонта,
— отмечается в сообщении ведомства.
Аукционы на приобретение благоустроенных квартир размещены на сайте госзакупок. Более подробную информацию можно получить по телефону Министерства 76-61-35.
Отмечается, что в рамках программы по переселению из аварийного жилья до конца года будет завершено строительство многоквартирных домов в Пряже, Матросах, Шелтозеро, Рускеала, Сортавала, Беломорском и Кемском районах, а также в Петрозаводске.
По материалам: ptzgovorit.ru
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