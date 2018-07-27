Минстрой выкупит квартиры в Карелии для расселения аварийных бараков

Стоимость одного квадратного метра жилплощади в Петрозаводске оценивается в 40145 рублей.

Министерство строительства , ЖКХ и энергетики Карелии информирует застройщиков и заинтересованных о приобретении администрациями муниципальных образований 1-2-3 — комнатных квартир для расселения граждан из аварийного фонда. Участвовать в аукционе могут не только застройщики, но и жители, отмечается в группе министерства во «ВКонтакте».

Квартиры планируется приобретать на территории Петрозаводска, Медвежьегорского, Лоухского, Сортавальского, Питкярантского, Пудожского, Олонецкого, Суоярвского, Кемского, Прионежского районов. Стоимость 1 кв.м по Петрозаводску составляет 40 145 руб., стоимость по районам следует уточнять в Минстрое, либо в администрациях районов.

— Квартира может быть приобретена как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Обязательное условия — жилье должно быть пригодно для вселения и проживания без проведения косметического ремонта,

— отмечается в сообщении ведомства.

Аукционы на приобретение благоустроенных квартир размещены на сайте госзакупок. Более подробную информацию можно получить по телефону Министерства 76-61-35.