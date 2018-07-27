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На встрече главы управы Зюзино с населением был остро поставлен вопрос незаконной сдачи квартир мигрантам
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На встрече главы управы Зюзино с населением был остро поставлен вопрос незаконной сдачи квартир мигрантам 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
Встреча жителей с главой управы Зюзино Верой Владимировной Горловой, состоявшаяся 18 июля, вскрыла наболевшие вопросы по незаконной сдаче жилья в аренду.
В первую очередь, опасную тенденцию представляет заселение в квартиры трудовых мигрантов. Ежегодно приток мигрантов в столицу составляет более 2 миллионов человек и большинство из них работают в условиях теневой занятости.
Владельцы квартир, руководствуясь желанием получить выгоду, заселяют приезжих граждан без оформления документов.
Это повышает риск краж, высокой пожарной опасности, фактов незаконного хранения запрещенных веществ в квартирах.
Нелегальная сдача квартир в Зюзино за последний квартал выявлена на ул. Болотниковская, д.21, ул. Одесская, д.14, ул. Херсонская, д.4,7,12, ул. Каховка, д.8,16 и в других домах.
Создана рабочая группа по обеспечению правопорядка в жилом секторе.
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