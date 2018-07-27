Госдума одобрила законопроект об освобождении от госпошлин сделок с аварийным жильем

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который освобождает граждан от уплаты пошлин за нотариальное удостоверение сделок по отчуждению недвижимости в аварийных зданиях. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

«Настоящий проект федерального закона направлен на освобождение от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий физических лиц, сделки которых по отчуждению недвижимого имущества подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному нотариальному удостоверению», — сказано в пояснительной записке.

В настоящее время за нотариальное удостоверение уплачивается госпошлина в размере 0,5% от суммы договора, но не менее 300 руб. и не более 20 тыс. руб. От ее уплаты при удостоверении сделок с недвижимостью в аварийном доме освобождены несовершеннолетние и ограниченно дееспособные собственники. По мнению авторов законопроекта, эта норма устанавливает неравные условия, поэтому документ распространяет льготу на всех, кто живет в подлежащем сносу здании.