Сделки с квартирами в ветхих домах могут освободить от нотариальных пошлин

МОСКВА , 27 июл — РИА Новости Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает всех граждан от уплаты госпошлины за обязательное нотариальное удостоверение всех видов сделок по отчуждению квартир в аварийном и подлежащем сносу доме.

Сейчас освобождение от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение распространяется только на сделки по продаже недвижимого имущества, расположенного в таком доме. Причем эта льгота предоставляется лишь несовершеннолетним и ограниченно дееспособным лицам, имеющим в собственности квартиру в таком доме, и гражданам, владеющим жилыми помещениями на праве общей долевой собственности совместно с такими лицами.

Законопроект, внесенный заксобранием Иркутской области , распространяет эту льготу, во-первых, на всех физлиц, имеющих в собственности недвижимое имущество, расположенное в аварийном и подлежащем сносу доме, а во-вторых, на все виды их сделок по его отчуждению в таких домах.

Это позволит любым категориям граждан не платить госпошлину за обязательное нотариальное удостоверение сделки не только при продаже квартиры, но и, например, при ее дарении или обмене.