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Госдума приняла в I чтении проект об освобождении от госпошлин сделок с аварийным жильем
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Госдума приняла в I чтении проект об освобождении от госпошлин сделок с аварийным жильем 

ТАСС 20 минут назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий граждан от уплаты госпошлин за нотариальное удостоверение сделок по отчуждению недвижимости, которая расположена в аварийном и подлежащем сносу доме. Законопроект инициирован законодательным собранием Иркутской области.
"Законопроект направлен на содействие решению актуальной проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда", — отмечается в пояснительной записке к проекту документа.
Сейчас за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, в частности, сделок с недвижимостью, уплачивается госпошлина в размере 0,5% от суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тыс. рублей. От уплаты госпошлин при удостоверении сделок с недвижимостью в аварийном доме освобождены несовершеннолетние и ограниченно дееспособные собственники, а также собственники, которые владеют жильем в долевой собственности с несовершеннолетними или ограниченно дееспособными.
По мнению авторов законопроекта, эта норма устанавливает неравные условия для участников общей долевой собственности на аналогичные жилые помещения. В связи с этим законопроект распространяет льготу на всех граждан, имеющих в собственности недвижимость, расположенную в аварийном и подлежащем сносу доме.
Льгота распространится не только на сделки по продаже такого жилья, но и на все виды сделок по отчуждению недвижимого имущества. При этом в законопроекте не устанавливается, что норма будет применяться в отношении только жилых помещений, в связи с этим авторы документа намерены ко второму чтению уточнить виды недвижимости, сделки с которой будут давать собственникам соответствующую льготу.
Правительство поддержало законопроект при условии учета его замечаний ко второму чтению. «Реализация предлагаемых законопроектом изменений приведет к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы РФ, а также к некомпенсируемым расходам нотариусов, занимающихся частной практикой. При этом источники компенсации выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы, а также нотариусов, не определены», — отмечается в отзыве кабмина.
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