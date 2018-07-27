Сделки с квартирами в ветхих домах освободят от нотариальных пошлин 

Госпошлины за обязательное нотариальное удостоверение всех сделок с квартирами в аварийных домах могут отменить. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. На данный момент пошлины за нотариальные действия не уплачиваются только по сделкам купли-продажи квартир в домах, идущих под снос, и то только несовершеннолетними, ограниченно дееспособными лицами и гражданами, имеющими с такими лицами долевую собственность.
Законопроект распространяет льготу на всех физических лиц, имеющих в собственности недвижимое имущество в аварийном и подлежащем сносу доме, и на все виды сделок по отчуждению такого имущества, то есть дарение, обмен, завещание и другие виды сделок. Законопроект был внесен заксобранием Иркутской области.