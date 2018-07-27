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Госдума поддержала проект об освобождении физлиц от госпошлин за нотариальные сделки с аварийным жильем
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Госдума поддержала проект об освобождении физлиц от госпошлин за нотариальные сделки с аварийным жильем 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, направленный на освобождение физических лиц от уплаты государственной пошлины за нотариальные действия в отношении сделок по отчуждению аварийного жилья.
«Настоящий проект федерального закона направлен на освобождение от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий физических лиц, сделки которых по отчуждению недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному удостоверению, в отношении имущества, которое расположено в аварийном и подлежащем сносу доме», — говорится в пояснительной записке к документу.
На данный момент освобождены от уплаты государственной пошлины за удостоверение сделок с аварийным жильем: несовершеннолетние, ограниченно дееспособные граждане, владеющие жилыми помещениями на праве собственности, а также физические лица, владеющие жилыми помещениями на праве общей долевой собственности совместно с несовершеннолетними гражданами и гражданами, признанными ограниченно дееспособными за удостоверение сделок по продаже недвижимого имущества, расположенного в аварийном и подлежащем сносу доме.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента законодательным собранием Иркутской области.
В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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