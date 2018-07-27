Дольщики «Царицына» останутся в реестре пострадавших до получения квартир

МОСКВА , 27 июл — РИА Недвижимость. Дольщики московского ЖК «Царицыно» останутся в реестре пострадавших до удовлетворения их требований, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Дольщики ЖК «Царицыно», включенные в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, останутся там до удовлетворения требований при появлении нового застройщика объекта АО «Мосотделстрой №1», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Константина Тимофеева на встрече с инициативной группой дольщиков.

При этом в реестр пострадавших включаются только граждане с незастрахованным договором долевого участия в строительстве (ДДУ).

"Если мы получаем подтверждение, что договор страхования конкретного ДДУ существует, оплачен или частично оплачен, то страховка считается действующей, и гражданин не подлежит включению в реестр. Если страховки нет или договор не оплачен — дольщик попадает в реестр пострадавших", — рассказал на встрече замглавы Москомстройинвеста Александр Гончаров

Строительство ЖК «Царицыно» на 6-й Радиальной улице началось в 2006 году. АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ) обязалось сдать объект в 2012 году. Застройщик заключил свыше 4 тысяч ДДУ, но не выполнил свои обязательства перед дольщиками. В апреле 2018 года МКХ признан банкротом.