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Дольщики «Царицына» останутся в реестре пострадавших до получения квартир
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Дольщики «Царицына» останутся в реестре пострадавших до получения квартир 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 27 июл — РИА Недвижимость. Дольщики московского ЖК «Царицыно» останутся в реестре пострадавших до удовлетворения их требований, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
"Дольщики ЖК «Царицыно», включенные в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, останутся там до удовлетворения требований при появлении нового застройщика объекта АО «Мосотделстрой №1», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Константина Тимофеева на встрече с инициативной группой дольщиков.
При этом в реестр пострадавших включаются только граждане с незастрахованным договором долевого участия в строительстве (ДДУ).
"Если мы получаем подтверждение, что договор страхования конкретного ДДУ существует, оплачен или частично оплачен, то страховка считается действующей, и гражданин не подлежит включению в реестр. Если страховки нет или договор не оплачен — дольщик попадает в реестр пострадавших", — рассказал на встрече замглавы Москомстройинвеста Александр Гончаров.
Строительство ЖК «Царицыно» на 6-й Радиальной улице началось в 2006 году. АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ) обязалось сдать объект в 2012 году. Застройщик заключил свыше 4 тысяч ДДУ, но не выполнил свои обязательства перед дольщиками. В апреле 2018 года МКХ признан банкротом.
Власти Москвы выбрали для завершения строительства комплекса принадлежащую городу компанию «Мосотделстрой №1», которой планируется передать все проблемные дома, достраиваемые за счет бюджета столицы.
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